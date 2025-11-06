43 bin konuta ‘turizm’ vizesi

Farklı amaçlarla kullanılan günü birlik ev kiralanmasının önüne geçmek için konutların turizm amaçlı kiralanmasını öngören düzenleme geçen yıl ocak ayında yürürlüğe girdi. Bu tarihten sonra turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden, kiralamaya başlamadan önce “izin belgesi” alma zorunluluğu getirildi. Toplam başvuru sayısı 131 bini aştı. Konutların turizm amaçlı kiralanmasına dair düzenlemeden şu ana kadar 43 bin 698 konut belge alabildi. Birçok başvuru ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kriterlerini sağlamasını bekliyor. Çalışma kapsamında evler kayıt altına alınıyor.