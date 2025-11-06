Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
43 bin konuta ‘turizm’ vizesi

43 bin konuta ‘turizm’ vizesi

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:006/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin düzenlemeden 43 bini aşkın konut yararlandı.

Farklı amaçlarla kullanılan günü birlik ev kiralanmasının önüne geçmek için konutların turizm amaçlı kiralanmasını öngören düzenleme geçen yıl ocak ayında yürürlüğe girdi. Bu tarihten sonra turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden, kiralamaya başlamadan önce “izin belgesi” alma zorunluluğu getirildi. Toplam başvuru sayısı 131 bini aştı. Konutların turizm amaçlı kiralanmasına dair düzenlemeden şu ana kadar 43 bin 698 konut belge alabildi. Birçok başvuru ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kriterlerini sağlamasını bekliyor. Çalışma kapsamında evler kayıt altına alınıyor.



#Turizm
#Konut
#ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum 5 Kasım 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanında son durum