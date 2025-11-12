Depremde boşaltılan binaya giren hırsızları engellerken tabancayla vuruldu

Olay, saat 20.45 sıralarında Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar almasından dolayı oturan kimsenin olmadığı 11 katlı apartmana 2 şüpheli hırsızlık için girmek istedi. O sırada durumu fark eden çevre sakinlerinden Abdurrahman Yıldız, şüphelileri uyarınca aralarında kovalamaca yaşandı. Site içerisinde yaşanan kovalamaca sırasında şüphelilerden biri tabanca ile Yıldız’a ateş etti. Yıldız, çenesine isabet eden kurşunla yaralandı.