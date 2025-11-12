Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şehit Üsteğmen Kandemir’in babası: Vatan için varız evladım da vatan için şehit oldu

Şehit Üsteğmen Kandemir’in babası: Vatan için varız evladım da vatan için şehit oldu

12:5212/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Şehit Üsteğmen Kandemir’in babası Adil Kandemir
Şehit Üsteğmen Kandemir’in babası Adil Kandemir

Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in babası Adil Kandemir, oğlunun 1 sene önce evlendiğini belirterek, "Vatan için varız, evladım da vatan için şehit oldu" dedi.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in (31) şehadet haberi, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki babaevine ulaştı. Cüneyt Kandemir’in babası Adil Kandemir’in (58) ticaretle uğraştığı ve emekli olduğu, annesi Canan Kandemir’in de öğretmenlikten emekli olduğu öğrenildi.

Şehit Pilot Cüneyt’in eşi Defne Kandemir ile 1 sene önce evlendiği ve Kayseri’de yaşadıkları öğrenildi.

"Geçen sene evlenmişti"

Gözyaşları içinde konuşan baba Adil Kandemir,
"Pilot oğlum Cüneyt Kandemir ve 20 şehide, hepsine rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Evladımız, vatan için hepsi cennete gidecek. Çok üzgünüm. Geçen sene evlenmişti. Hayallerinin hepsini gerçekleştirdi kısa bir sürede. Bu sene Japonya’ya gitti geldi, gezdi. Dünyanın etrafını gezecekti ama kısmet olmadı. Diğer askerlerimize nasip olur inşallah. Vatan için varız, evladım da vatan için şehit oldu"
dedi.



#Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
#şehit
#Adil Kandemir
#Askeri kargo uçağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlçede yapılan TOKİ konutlarına köyde oturanlar başvurabilir mi?