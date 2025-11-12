Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında incelemelere başlandı

MSB, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında incelemelere başlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."
#MSB
#Kaza kırım
#Azerbaycan
#Gürcistan