Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 kargo uçağı Azerbaycan’dan kalkış yaptıktan 27 dakika sonra Gürcistan’da radardan kayboldu.

Uçağın sabah saatlerinde Trabzon’dan Azerbaycan’a gittiği öğrenildi.





TSK'ya ait askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü: Rotasına dair bilgiler ortaya çıktı Gündem





Arama kurtarma çalışmalarına başlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan ve içerisinde uçuş ekibi dahil 20 personelin bulunduğu TSK’ya ait C130 kargo uçağının Gürcistan’da düştüğünü duyurdu.





MSB'den yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer aldı.

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Akıncı TİHA da kaza yerine gönderildi.

Kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu

Henüz düşüş sebebi belli olmayan uçağın rotasına dair bilgiler ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 09.50’de Trabzon’dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan’ın Gence şehrine 11.06’da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20’de Türkiye’ye gelmek üzere Gence’den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

Türkiye'yi derin üzüntüye boğan kazaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklamada bulundu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah, bu kazadan en az bir badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olalım." ifadelerini kullandı.

Gürcistan İçişleri Bakanı olay yerine geçti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve telefonda görüştüğünü belirttiği Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze'nin olay yerine geçtiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

"Sadece resmi kurumların açıklamasını dikkate alın"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran kargo uçağının düşmesiyle ilgili yaptığı paylaşımda sadece resmi kurumların açıklamasının dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmî kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bakan Fidan Gürcistanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'yle görüştü. Görüşmede, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağa yönelik arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Allah, kahraman ordumuzu korusun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin, "Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dualarımız kahraman askerlerimiz için. Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz. Allah, kahraman ordumuzu korusun."

Dışişleri Bakanı Fidan'dan düşen askeri kargo uçağına ilişkin paylaşım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarını, Gürcistan makamlarıyla birlikte yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

CHP lideri Özel: Ülkemizin başı sağ olsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yine tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesiyle yüreklerimiz dağlandı. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun."

Aliyev'den, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında, "Gence'den havalanan, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza geçirmesi sonucu askerlerin hayatını kaybettiği haberinden son derece sarsıldık." ifadesine yer verdi.

Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirten Aliyev, mesajında, "Bu ağır zamanda kederinizi paylaşıyor, yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyorum." dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e mesaj göndererek taziyelerini iletti.

İtalya'dan Türkiye'ye taziye mesajı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından taziye mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı etiketleyerek paylaştığı mesajında Tajani, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye giderken Gürcistan topraklarında düşen bir Türk C130 askeri kargo uçağının kaza haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk halkı, yetkililer, silahlı kuvvetler ve olay yerinde müdahale eden tüm kurtarma ekipleriyle dayanışmamı belirtiyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan taziye mesajı

Rusya, Gürcistan'da düşen kargo uçağımızda şehit olan askerlerimiz için taziye yayınladı.

Gürcistan'dan, düşen askeri kargo uçağına ilişkin açıklama

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağının Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağının, Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı, olayla ilgili detaylı bilginin kamuoyuyla aşamalı şekilde paylaşılacağı aktarıldı.

Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresinden yapılan açıklamada da, uçak Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ifade edildi.

Açıklamada, uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandığı belirtilmişti.

Düşen uçağın özellikleri

Lockheed C-130 Hercules, ABD'li Lockheed Martin tarafından tasarlanan ve üretilen dört adet turboprop motora sahip askeri nakliye uçakları. Hazırlanmamış ya da yarı hazır pistlere inip kalkması için tasarlanan uçak, askeri kargo, asker taşıyabilme ve tahliye özelliklerine sahip.

1954'ten bu yana 2500 adetten fazla üretilen uçağı ABD, Kanada, Avustralya dahil 60'tan fazla ülke aktif olarak kullanıyor. 74 adet tam teçhizatlı asker taşıma kapasitesi bulunan uçakları Türk Hava Kuvvetleri 1963'ten beri kullanıyor.







