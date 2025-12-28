İstanbul’a kar geliyor: Meteoroloji tarih verdi, kutup soğukları kapıda

Kar kapıya dayandı! Meteoroloji’nin son tahminlerine göre pazar gününden itibaren dondurucu soğuklar etkisini artıracak. İzlanda ve Rusya üzerinden gelen kutup soğuklarıyla birlikte birçok kent karla kaplanırken, 3 il için turuncu 7 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan, İstanbul’da beklenen kar yağışı için tarih verildi. İşte il il güncel hava durumu.
Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğuklar yeni haftada da etkisini sürdürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Manisa ve Giresun çevreleri ile İzmir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan, Kars ve Erzurum hariç), Güneydoğu Anadolu (Batman ve Mardin hariç) ile Bilecik, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Batı Karadeniz’de (Sinop hariç) kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
3 ilde ‘turuncu’ 7 ilde ‘’sarı’ kodlu alarm
Meteoroloji; Bolu, Kastamonu, Karabük, Sinop, Zonguldak, Bartın, Düzce için sarı kod, Hakkari, Şırnak ve Van için ise turuncu kod yayınlayarak şiddetli kar yağışına karşı uyardı.
Bakanlık uyardı: Kar kalınlığı 20 santimetreyi aşacak
Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor.
Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde başlayarak zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Don ve buzlanmaya dikkat
Kuvvetli yağışların, pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
İstanbul'a kar geliyor: Tarih belli oldu
Zemheri soğuklarının etkisiyle sıcaklıkların hissedilir derecede azalmasının ardından "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu gündem oldu.
Meteoroloji tarafından paylaşılan raporda, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verildi.
Buna göre; yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü megakentte karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.