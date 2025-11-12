MSB acı haberi duyurdu: Gürcistan'da düşen uçakta bulunan 20 personelimiz şehit oldu! Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında dün düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin kimlik bilgilerini paylaştı. 20 şehidimizin isimleri şöyle:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.