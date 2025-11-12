Yeni Şafak
Namaz kılarken öldürüldü

23:1812/11/2025, Çarşamba
DHA
Diyarbakır'da aynı aileye mensup kişiler arasında "kız isteme" meselesi yüzünden çıkan kavgada iki kişi yaralandı. Olay sonrası taraflardan birinin evine silahlarla ateş açıldı. Namaz kıldığı sırada kurşunların isabet ettiği kadın hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da, ‘kız isteme’ meselesi nedeniyle dün akşam aileler arasında çıkan kavganın ardından, bugün öğle saatlerinde bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Olayda İsmet Barçin (22) isimli kadın hayatını kaybetti, J.B. (10) ağır yaralandı. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kayapınar ilçesine bağlı kırsal Güleçoba Mahallesi’nde aynı aileye mensup kişiler arasında dün akşam ‘kız isteme’ meselesi yüzünden tekmeli, yumruklu ve sopalı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, sabah saatlerinde sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Eve silahlı saldırı düzenlendi

Olayın ardından öğle saatlerinde taraflardan birinin evine tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Namaz kıldığı sırada kurşunların isabet ettiği İsmet Barçin isimli kadın hayatını kaybetti, yeğeni J.B. isimli çocuk ise yaralandı. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olayla ilgili 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı izniyle yapılan aramalarda 3 otomobilde 1 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.




