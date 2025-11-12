Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Çocuğu 'şeker dökme' diye uyaran kasiyer darbedildi

Çocuğu 'şeker dökme' diye uyaran kasiyer darbedildi

00:3312/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.
Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Kocaeli’de markette şeker döken çocuğu uyaran kasiyer, çocuğun babası ve yanındaki iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Kavgayı ayırmak için satır alan başka bir çalışan da darbedildi.

Kocaeli’de şeker döken çocuğu uyardığı iddia edilen kasiyer, çocuğun babası ve yanındaki iki kişinin saldırısına uğradı. Kavgayı ayırmak için "korkutma amacıyla" eline satır aldığını belirten başka bir çalışan da darbedildi.

Olay, 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin karşısında esnaflık yapan bir kişinin çocukları şeker almak için markete geldi. Şekeri yere döken çocuğun, kasiyer tarafından, "Yapma, biz temizliyoruz" şeklinde uyarıldığı, uyarıya sinirlenen 10 yaşındaki çocuğun, kasiyere küfrederek marketten uzaklaştığı öne sürüldü.

Baba ve iki kişi, market çalışanlarına saldırdı

Kısa süre sonra çocuğun babası ve beraberindeki iki kişi markete gelerek, kasiyeri darbetmeye başladı. Bu sırada elindeki satırla şahısların yanına gelen aynı marketin başka bir çalışanı da darbedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Darbedilen iki personel, darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldu.

Öte yandan, personelin ifadesinde, "korkutmak amacıyla" satırla geldiğini, herhangi bir saldırı eyleminde bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.



#Kocaeli
#Market
#Şeker
#Darp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı 2764 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Hasta karşılama, temizlik personeli....