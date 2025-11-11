Yeni Şafak
Kocaeli'de çöken 7 katlı apartmanın enkazından kurtarılan Dilara taburcu edildi: İlk olarak ailesinin mezarını ziyaret etti

07:3611/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
AA
DHA
Sonraki haber
Gebze’de enkazdan sağ kurtulan Dilara, hastaneden taburcu oldu.
Gebze'de çöken 7 katlı apartmanın enkazından çıkarılan Dilara Bilir taburcu edildi. Dilara, ilk olarak kaybettiği anne, baba ve 2 kardeşinin mezarını ziyaret etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın enkazından çıkarılan Dilara Bilir'in hastanedeki tedavisi tamamlandı.
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı apartmanda anne ve babası ile 2 kardeşini kaybeden Dilara, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde 12 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

İlk olarak ailesinin mezarını ziyaret etti

  • Hastaneden ayrılan Dilara Bilir, ilk olarak Mevlana Mahallesi’ndeki Merkez Mezarlığı’na giderek annesi Emine, babası Levent, kardeşleri Hayrunnisa ve Muhammet Emir Bilir’in mezarı başında dua etti. Bilir’in taburcu işlemlerinin ardından babaannesinin evine yerleştiği öğrenildi.
  • Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışma sonucu kurtarılmıştı.
#Gebze
#Dilara Bilir
#Nur Bilir
