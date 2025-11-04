Yeni Şafak
Gebze'de çöken binada ailesini kaybetmişti: Dilara'ya acı haber verildi

4/11/2025, Salı
DHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de çöken binada, enkazdan sağ olarak kurtarılan Dilara Bilir’e (18), annesi ve babası ile 2 kardeşinin hayatını kaybettiği haberi psikologlar eşliğinde bugün verildi.

Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim’de 7 katlı binanın çökmesi sonucu dairelerden birinde kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur Bilir (14) hayatını kaybetti. 

Ailenin büyük kızları Dilara Bilir ise enkazdan yaralı kurtarılıp, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dilara Bilir’in durumu iyiye gidince normal servise alındı. Dilara Bilir’e, psikologlar eşliğinde ailesinin 4 ferdini kaybettiği bilgisi verildi. 

Büyük üzüntü yaşadığı bildirilen Dilara Bilir’in, hastaneden taburcu olduktan sonra amcasının evinde kalmak istediği belirtildi.

