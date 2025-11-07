Gebze'deki binanın yıkılma nedeni belli oldu: Bakan Yardımcısı Bulut açıkladı

"Bu binalar eğer riskli çıkacak olursa bunların dönüşüme tutulması gerekiyor"

Dün Bakan Murat Kurum başkanlığında toplantı yapıldığını bildiren Bulut, binaların sağlamlığını belirlemek ve risk tespiti amacıyla bugünden itibaren karot alma işlemlerine başlandığını duyurdu. 21 binadaki karot çalışmalarının bir haftada bitirilmesinin planlandığını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Bu binalar eğer riskli çıkacak olursa bunların dönüşüme tutulması gerekiyor. Riskli çıkmaması durumunda, yani oturulabilir çıkması durumunda vatandaşlarımıza izin vereceğiz. Riskli çıkma durumlarında, bu alanı da içerisine alan, yeni bir dönüşüm işini yapalım diyoruz. Zaten Gebze’de Belediye Başkanımız da biliyor, daha önce bir dönüşüm projemiz de vardı. Vatandaşlarımızı burada mağdur edemeyiz. Dolayısıyla bu süreç içerisinde gerek taşınma, gerek kira yardımlarında bulunacağız. Tüm dediğim bu işlemler tek tek binaların ayrıntılı olarak bina risk analizleri yapıldıktan sonra devam edecek bir süreç. Bakanlık olarak zaten bugüne kadar gerek İstanbul’da, gerek İzmir’de, gerek Türkiye’nin birçok yerinde kentsel dönüşüm konusunda çok ilerleme sağladık. Bugünkü risklerle karşılaşmayalım diye Cumhurbaşkanımız da 2012 yılında bedeli ne olursa olsun 6306 Sayılı Kanunu çıkartarak destek olmak suretiyle bu dönüşümlerin önünü açtı. Ki bu süreçte de birçok bina yenilendi. Eğer burada da riskli bina çıkacak olursa bu dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde yürütüp tamamlayıp, vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız."