95 yıl sonra yuvasında: Manisa'nın tek askeri sancağı Şehzadeler Müzesi'nde sergileniyor

Manisa Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, "Manisa, köklü geçmişiyle birçok değeri içinde barındırıyor. Bunlardan biri de Mevlevihane. Geçmişte mevlevihanelerin içerisinde çeşitli birlikler bulunur, bu birlikler savaşlara katılır ve kendilerine ait sancakları olurdu. Manisa Mevlevihanesi’nin sancağı da Türkiye genelindeki tüm mevlevihanelerden sancakların Konya'da toplanması çalışması kapsamında Konya'ya götürüldü. Uzun yıllar burada hem restorasyonu yapıldı hem de ziyaretçilere sunuldu” dedi.