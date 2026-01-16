Önce Arjantin şimdi Şili: Patagonya'daki yangınlarda 'İsrail' parmağı

Latin Amerika'nın önemli turistik bölgelerinden Patagonya'daki Chubut eyaletinin And Dağları bölgesinde yaklaşık bir hafta önce başlayan yangınlar, çalılık ve ağaçlık bölgelere yayıldı.

Yetkililer, orman yangınlarında yaklaşık 12 bin hektarlık alanın kül olduğunu bildirdi.

Chubut Valisi Ignacio Torres, aktif yangınlardan en az birinin kasıtlı olarak çıkarıldığına dair bulgular bulunduğunu ifade etti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyleyen Torres, olayla ilgili bilgi verenlere yaklaşık 34 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

Arjantin'i karıştıran iddia

Arjantin basınının bölge halkına dayandırdığı haberlere göre; yangının çıkış nedeni İsrail yapımı, el bombası olduğu değerlendirilen bir patlayıcı...

İsrail basını, söz konusu iddiaları 'hayal ürünü' olarak niteledi.

Arjantinli emekli general Cesar Milani de yaşananlara tepki gösterdiği paylaşımda İsrail'i işaret etti.

Tel Aviv yönetimine yakınlığıyla bilinen Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin İsrail bayrağı salladığı bir fotoğrafı paylaşan Milani, "Halk yangınlardan 'yabancı bir devleti' sorumlu tutuyor. Vatanımızı kelimenin tam anlamıyla bir çorak arazi yapacak bir hükümet." ifadelerini kullandı.

Önce Arjantin şimdi Şili

Arjantin'deki gelişmeler sıcaklığını korurken Şili'den gelen haber de bölge gündemini bir hayli meşgul etti.

CNN Şili'de yer alan habere göre; Magallanes Bölgesi’nde bulunan Torres del Paine Milli Parkı’nda, bir İsrail vatandaşının orman yakmaya çalışırken yakalandığı ve gözaltına alındığı iddia edildi.

Haber yaklaşık 1.2 milyon görüntülenme ve binlerce yorum aldı.

"Torres del Paine Milli Parkı içinde yangın çıkardığı gerekçesiyle İsrail vatandaşı gözaltında." başlıklı haber.

Ateş yakmanın yasak olduğu ormanda sigara içtiği tespit edilen zanlıya, orman yangını riskine yol açabileceği gerekçesiyle Orman Yasası kapsamında adli işlem uygulandı.

Siyonistlerin Filistin ile birlikte gözünü diktiği yer: Arjantin

Yaşananlar Siyonist hareketin kuruluş döneminde Yahudi devleti için düşünülen alternatif yerleri ifade eden 'işgal tartışmasını' akıllara getirdi.

Bilindiği gibi; 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında Siyonistler, Yahudiler için güvenli bir ulusal yurt arayışındaydı.

Filistin, dini ve tarihsel bağlar nedeniyle ideolojik olarak öncelikliydi.

Ancak pratik ve siyasi nedenlerle Arjantin (ve Uganda gibi başka bölgeler) de alternatif olarak tartışılmıştı.

Siyasal Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl, Arjantin'de bir devlet kurulması fikrini açıkça dile getirmişti.

Theodor Herzl'in 1904'te kaleme aldığı "Filistin mi Arjantin mi?" başlıklı yazının vesikası.

1904 tarihli belgede yazanlar şunlar:

"Filistin’i mi yoksa Arjantin’i mi seçmeliyiz?

Bize verilen ve Yahudi kamuoyu tarafından uygun görülen yeri kabul edeceğiz. Cemiyet bu iki noktayı da karara bağlayacaktır.

Arjantin, dünyanın en verimli ülkelerinden biridir; geniş bir alana yayılır, seyrek nüfusludur ve ılıman bir iklime sahiptir. Arjantin Cumhuriyeti, topraklarının bir bölümünü bize bırakmaktan önemli kazançlar elde edecektir. Yahudilerin bugünkü sızması (göçü) kuşkusuz bazı sürtüşmelere yol açmıştır ve Cumhuriyetin, yeni hareketimizin özündeki fark konusunda aydınlatılması gerekecektir.

Filistin ise bizim unutulmaz tarihsel yurdumuzdur. Filistin adının kendisi bile halkımızı olağanüstü bir güçle kendine çekecektir. Majesteleri Sultan bize Filistin’i verecek olursa, karşılığında biz de Osmanlı maliyesinin tüm düzenlenmesini üstlenmeyi taahhüt edebiliriz. Böylece Avrupa’nın Asya’ya karşı bir surunun parçasını oluşturur, barbarlığa karşı uygarlığın bir ileri karakolu haline geliriz.

Hristiyanlığın kutsal mekânları, onlara milletler hukukunca tanınan ayrı bir uluslararası statü verilerek güvence altına alınacaktır. Bu kutsal yerler etrafında bir şeref muhafızlığı oluşturmalı ve bu görevin yerine getirilmesini varlığımızla teminat altına almalıyız. Bu şeref muhafızlığı, on sekiz yüzyıllık Yahudi acısından sonra Yahudi meselesinin çözümünün büyük sembolü olacaktır."



