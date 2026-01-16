Yeni Şafak
İsrail için vurmak istiyor



04:0016/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Ocak 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Emekli ikramiyesi ben bin lira

Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen ikramiye tutarı bu yıl için yüzde 25 artırılarak 5 bin liraya çıkarılacak. 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemenin, Ramazan Bayramı öncesinde Meclis'ten geçirilmesi planlanıyor.

İranlı göstericiler bahane İsrail için vurmak istiyor

İran yönetiminin Irak ve Suriye’deki katliamlarını izleyen, İsrail’in Gazze soykırımını ise destekleyen ABD’nin şimdi “İran’da göstericiler öldürülüyor” diyerek saldırıya hazırlanması yeni bir “ikiyüzlülük” örneği oldu. İran’a yönelik bir eylemi İsrail’in istediği biliniyor. Venezuela’nın ardından İran’a müdahale Trump’ın yeni “emperyal politikası”na da uyuyor.

Kupada fire yok

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'yi 2-1'le geçen Beşiktaş, ikinci hafta maçında evinde konuk ettiği Keçiörengücü'nü ise Abraham, Toure ve Kartal ile yendi. Puanını 6 yapan Kartal, haftayı lider kapattı.

