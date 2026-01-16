İranlı göstericiler bahane İsrail için vurmak istiyor

İran yönetiminin Irak ve Suriye’deki katliamlarını izleyen, İsrail’in Gazze soykırımını ise destekleyen ABD’nin şimdi “İran’da göstericiler öldürülüyor” diyerek saldırıya hazırlanması yeni bir “ikiyüzlülük” örneği oldu. İran’a yönelik bir eylemi İsrail’in istediği biliniyor. Venezuela’nın ardından İran’a müdahale Trump’ın yeni “emperyal politikası”na da uyuyor.