Samandağ’da kaçak tütün operasyonu

30/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
IHA
Ele geçirilen kaçak tütünler.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde durdurulan bir araçta 270 kilo kaçak tütün, 7 kilo yaş nargile tütünü ve gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttükleri çalışmalarda Samandağ İsmet Paşa Caddesi üzerinde durdurulan araçta yaptıkları aramada; plastik leğen, çuval ve koli kutusu içerisinde taşınan 250 kilo kıyılmış tütün, 7 kilo yaş nargile tütünü ve gümrük kaçağı çay ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak N.K. adli işlem yapıldı.

#hatay
#ASAYİŞ
#kaçak tütün
