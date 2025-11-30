Samandağ’da kaçak tütün operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttükleri çalışmalarda Samandağ İsmet Paşa Caddesi üzerinde durdurulan araçta yaptıkları aramada; plastik leğen, çuval ve koli kutusu içerisinde taşınan 250 kilo kıyılmış tütün, 7 kilo yaş nargile tütünü ve gümrük kaçağı çay ele geçirildi.