Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilen suç örgütü yöneticisi tutuklandı

17:0812/12/2025, Cuma
DHA
Türkiye'ye iade edilen suç örgütü yöneticisi T.E., Ordu'da tutuklandı.
Kırmızı bültenle aranması bulunan ve Gürcistan'da yakalanıp, Türkiye'ye iade edilen suç örgütü yöneticisi T.E., Ordu'da tutuklandı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, organize suç örgütü yöneticilerinden ve kırmızı bülten ile aranma kaydı bulunan T.E., Gürcistan'da yakalanmış ve ülkemize iade edilmiştir. Bugün, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen T.E., tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Suç ve suçlularla mücadelemiz her alanda olduğu gibi organize suçlar kapsamında da kararlılıkla devam edecektir" denildi.



