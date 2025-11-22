Yeni Şafak
Batuhan Karadeniz’e yasa dışı bahis soruşturması: Kırmızı bülten ve mal varlığına el koyma kararı

00:5522/11/2025, Cumartesi
DHA
Batuhan Karadeniz hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı.
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yasa dışı bahis ve kumarı özendirici paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle kırmızı bülten çıkarıldı. Soruşturmada, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yayımladığı ve suçtan elde edilen gelirleri akladığı belirlendi. Sulh Ceza Hakimliği, Karadeniz’in taşınır-taşınmaz mal varlıkları ile banka, yatırım ve kripto hesaplarına el koydu.

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; sosyal medyada yasa dışı bahis ve kumarı özendirici paylaşımlarda bulunduğu, yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığı ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarını işlediği gerekçesiyle kırmızı bülten çıkarıldı. Ayrıca Karadeniz’in tüm mal varlığına el konuldu.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Karadeniz’in sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve kumarı teşvik eden paylaşımlar yaptığı, yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yayımladığı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladığı belirlendi. Bunun üzerine Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla, Karadeniz’in taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına ile kripto para borsalarındaki varlıklarına el konuldu.



