Başsavcı Gürlek'ten bahis soruşturması mesajı: Sonuna kadar gideceğiz ucu kime dokunursa dokunsun

FIFA, UEFA ve Interpol gibi kuruluşlardan yardım aldıklarını anlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Osman Sağlam, MASAK ve HTS kayıtlarıyla birlikte detaylı olarak bilgilerin toplandığını belirtti. Sağlam, “Bir operasyon olabilir, ülkede bilinen isimlerin dahil olabileceği bir operasyon. Futbol idarecileri ve hakemlerin dahil olduğu kuruluşlar var, bunlara bakılıyor. Federasyon 6 bin 200 futbolcunun resmini çekti. Excel şeklinde tablo yapabiliyor, bu çok kolay. Mal varlıkları, çevrelerindeki mal varlığı artışı hepsi inceleniyor” ifadelerini kullandı. Sağlam, basketbol veya voleybolda da böyle bir sürecin olup olmayacağı sorusunu ise “Olma ihtimali var ama şu an elimizde böyle bir çalışma yok, ihtimal dahilinde” diye yanıtladı.