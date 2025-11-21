Başsavcı Gürlek'ten bahis soruşturması mesajı: Sonuna kadar gideceğiz ucu kime dokunursa dokunsun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Türkiye’nin gündemini meşgul eden bahis soruşturmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Önümüzdeki günlerde yeni operasyon yapılacağını söyleyen Gürlek, “Futbolun temizlenmesini istiyoruz. Ucu kime uzanırsa uzansın, soruşturma sonuna kadar devam edecek. Kulüp başkanları ve kulüp yöneticileri, bunlar olacak önümüzdeki günlerde...” dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Başsavcıvekili Osman Sağlam, futbolda bahis soruşturmasına ilişkin İstanbul Adliyesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Antalya'da başlatılan bahis soruşturması dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek burada devam eden soruşturmayla birleştirildiği bilgisini veren Gürlek, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) hakemler, futbolcular ve yöneticilere yönelik başlattığı idari soruşturmanın, adli soruşturmadan farklı olduğunu vurguladı. Gürlek, “TFF'nin PFDK’ya sevk ettiği hakemler, ceza verilen ya da birkaç ay men ettiği futbolcular hakkında mutlaka soruşturma açılacak diye bir şey yok. Bir futbolcunun ya da hakemin doğrudan ya da dolaylı yolla oynaması idari soruşturmayı gerektiriyor ama adli soruşturmayı gerektirmiyor” dedi.
INTERPOL VE 3 ÜLKEYLE İŞ BİRLİĞİ
FUTBOLUN TEMİZLENMESİNİ İSTİYORUZ
YURT DIŞI BAHİS SİTELERİNDEN BİLGİ İSTENDİ
KULÜPLER KARA PARA MI AKLIYOR?
Basketbol ve voleybola da sıçrayabilir
- FIFA, UEFA ve Interpol gibi kuruluşlardan yardım aldıklarını anlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Osman Sağlam, MASAK ve HTS kayıtlarıyla birlikte detaylı olarak bilgilerin toplandığını belirtti. Sağlam, “Bir operasyon olabilir, ülkede bilinen isimlerin dahil olabileceği bir operasyon. Futbol idarecileri ve hakemlerin dahil olduğu kuruluşlar var, bunlara bakılıyor. Federasyon 6 bin 200 futbolcunun resmini çekti. Excel şeklinde tablo yapabiliyor, bu çok kolay. Mal varlıkları, çevrelerindeki mal varlığı artışı hepsi inceleniyor” ifadelerini kullandı. Sağlam, basketbol veya voleybolda da böyle bir sürecin olup olmayacağı sorusunu ise “Olma ihtimali var ama şu an elimizde böyle bir çalışma yok, ihtimal dahilinde” diye yanıtladı.
En bahisçi hakem Erkan Arslan
- Bahis sitelerine üyelikleri bulunduğu belirlenen 152 hakemin, bahis siteleri ile aralarında gerçekleşen para transferleri MASAK raporuyla ortaya çıktı. 147 hakemin 2021-2025 yılları arasında yerel legal bahis sitelerinde yaklaşık 18 bin 278 işlemde toplam 21 milyon 778 bin 837 liralık para giriş-çıkış işlemi tespit edildi. En çok işlem yapan ve en fazla işlem hacmine ulaşan hakem ise 6 bin 380 işlem sayısı ve 10 milyon 548 bin 837 liralık işlem hacmiyle Erkan Arslan oldu. Arslan'ı 284 işlem sayısı ve 1 milyon 738 bin 572 liralık işlem hacmiyle Yasin Şen, onu da 1124 işlem sayısı ve 1 milyon 688 bin 222 liralık işlem hacmiyle Yakup Yapıcı izledi. Kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan, bahis oynamadığını ve bahis sitesine üye olmadığını savunan hakem Zorbay Küçük'ün adına ise 5 bin liralık 2 işlem var.