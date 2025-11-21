Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Niğde
Niğde merkezli 14 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama

Niğde merkezli 14 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama

00:1821/11/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, yasa dışı bahis ve suç şebekesinin deşifresine yönelik 11 ay süren takip sonucunda ekipler operasyon için harekete geçti. Niğde merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliden 27’si gözaltına alınırken, hakim karşısına çıkan şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Niğde merkezli 14 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve suç şebekesinin deşifresine yönelik 11 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon için harekete geçti. 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik 17 Kasım'da şafak vakti Niğde merkezli Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliden 27’si gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda; 38 cep telefonu, 20 SIM kart, 2 masaüstü bilgisayar, 9 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 1 harici disk, 6 flash bellek, 4 bellek kartı, 22 CD, 1 fotoğraf makinesi, 23 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 bıçak ele geçirildi.


10 Milyar lira para hareketi

Soruşturmada kapsamında yasa dışı bahis şebekesinin yaklaşık 10 milyar lira para hareketi gerçekleştirdiği belirlendi. Şebekeye ait olduğu değerlendirilen 447 banka hesabı, 3 tripleks daire, 2 villa, 1 dubleks daire, 14 mesken, 7 dükkân, 10 tarla, 3 arsa, 15 araç, 8 motosiklet olmak üzere toplam 399 milyon lira değerinde mal varlığına el koyma ve bloke işlemi uygulandığı bildirildi.


Adliyeye sevk edildiler

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 24 şüpheli ise işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





#Bahis
#Niğde
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saatleri açıklandı 21 Kasım 2025 : İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde cuma ezanı saat kaçta okunacak? İşte Diyanet il il cuma namaz vakitleri