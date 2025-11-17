Yeni Şafak
Yurt dışı bahisler de incelemede

Burak Doğan
04:0017/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
Futbolda bahis soruşturması yurt dışına da uzandı. Özellikle hakemlerin kendi yönettikleri maçlarla ilgili yurt dışından bahis oynayıp oynamadıkları mercek altına alındı. Hakemlerin mal varlıkları da inceleniyor. İstanbul Başsavcılığı, yalnızca futbolcu ve hakemlerin değil futboldaki tüm paydaşların araştırıldığını, soruşturmanın genişleyebileceğini açıkladı.

Hakem ve futbolcuların bahis oynadığı iddiaları üzerine başlayan soruşturma yurt dışına da uzandı. Hakem ve oyuncular başta olmak üzere futbol dünyasındaki tüm paydaşların yurt dışından bahis oynayıp oynamadıkları araştırılıyor. Soruşturma ile ilgili açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sırasında sadece Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bildirdiği isimler ve bilgiler ile yetinilmediğini bildirdi.

MAL VARLIKLARI ARAŞTIRILIYOR

Açıklama da “Hakemlerin mal varlıkları, birbiriyle ve şüpheli olduğu değerlendirilen başkaca kişilerle irtibatları, özellikle hakemlerin kendi yönettikleri maçlara yasa dışı şekilde yurt dışından bahis oynayıp oynamadıklarının araştırıldığı, oluşturulan ve her gün yeni bir verinin işlendiği büyük bir bilgi havuzundan kontrollerin yapılmakta olduğu" ifadelerine yer verildi. Açıklamada TFF’nin açıkladığı listelerdeki futbolcularla ilgili araştırmanın devam ettiğini belirten başsavcılık şu ifadeleri kullandı:

BÜTÜN BELGELER İNCELENİYOR

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ülkemiz futbolunun büyük bir yapı teşkil ettiği ve sadece futbolcu ile hakemlerden oluşmadığı daha bir çok paydaşının bulunduğu göz önüne alındığında, mevcut soruşturmanın yapılan araştırmalar neticesinde elde edilecek deliller ile birlikte sistemli bir şekilde genişleme ihtimalinin bulunduğu özel ve kamu kuruluşlarından doğrudan ve en kapsamlı bilgilerin-belgelerin ivedilikle ve eksiksiz temin edilerek araştırmaların titizlik ile sürdürülmekte olduğu kamuoyunun bilgisine duyurulur."



#Bahis
#Spor
#Futbol
