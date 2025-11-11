Celil Yüksel'den 'bahis' açıklaması

Samsunsporlu Celil Yüksel'den bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama geldi. 27 yaşındaki futbolcu, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İddia, hukuka aykırı şekilde itibar zedeleyici, kulübümle olan ilişkimi zedeleyicidir. Türk futboluna ve içinde bulunduğum camialar için gösterdiğim emeklerim ortadadır. Alın teriyle, emeğimle kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun hareket ettim. Türk hukukunun tecelli edeceğine inancım tamdır. Tarafım için yapılan iddia hukuka aykırıdır. Kariyerimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı derin üzüntümü dile getirir, savunma hakkımı, tüm hukuki yolları kullanarak arayacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."