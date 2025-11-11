Fenerbahçeli isim itiraf etti: İki kez bahis oynadım

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Esenler Erokspor kalecisi Ertuğrul Çetin'den açıklama geldi. Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan genç eldiven, altyapıda olduğu dönemde iki kez bahis oynadığını itiraf etti.
Bahis soruşturması kapsamında çok sayıda futbolcu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
27'si Süper Lig'den olmak üzere 1024 futbolcu disipline gönderildi. Bu oyuncular arasında Galatasaray'dan Eren Elmalı ile Metehan Baltacı ve Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ile Necip Uysal da yer aldı.
Spor yorumcusu ve hukukçu Bışar Özbey, PFDK sevkleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray’dan var, Beşiktaş’tan var, Fenerbahçe’den yok’ şeklinde bir algı oluşmuş durumda ancak Fenerbahçe'de oynarken bahis yapan oyuncular var" diye konuşmuştu.
Sezon başında Fenerbahçe'den Esenler Erokspor'a kiralanan kaleci Ertuğrul Çetin de bahis oynayan futbolcular arasında yer aldı.
22 yaşındaki file bekçisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada altyapıda olduğu dönemde iki kez bahis oynadığını itiraf etti.
Ertuğrul konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Öncelikle herkesin bilmesini isterim ki PFDK'ya sevk edilmemin nedeni, 4 yıl önce, henüz 18 yaşımın başında, altyapıda forma giyerken 3 gün içinde yapılan iki bahis işlemidir. Bu işlemler kesinlikle kendi maçıma ait değildir. O dönemde yaptığımın yanlış olduğunu fark ettim ve o günden bu yana benzer bir hatanın içinde asla yer almadım. Böyle bir olayın içinde adımın geçtiği için son derece üzgünüm. Ben işimi yapmaya, sahada dürüstçe mücadele etmeye devam edeceğim. Aileme ve formasını giydiğim kulüplere karşı olan sorumluluğumdan dolayı bu açıklamayı yapmak istedim."
Fenerbahçe'de U19 Takımı'nda 30 maça çıkan Ertuğrul Çetin, A Takımı formasını da 7 kez giymişti.