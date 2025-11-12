Yeşil sahada bahis salgını

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamanın ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında kulüp başkanları ve hakemlerin de bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya şike, hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yakıcı’nın da yasadışı bahis sitelerine üye oldukları gerekçesiyle tutuklandıkları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile 6 hakemin de arasında bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

SİTELERDE 6380 İŞLEM

Tutuklanan sanıklar arasında bulunan Alt klasman hakemlerinden Erkan Arslan’ın 2021-2025 tarihleri arasında yapılan hesap incelemelerinde mali durumuna uygun olmayan para hareketlerinin bulunduğu belirlendi. Arslan’ın, ‘Misli’, ‘Nesine’, ‘Bilyoner’ ve ‘Milli Piyango’ gibi sitelere 35 milyon 179 bin TL para yatırdığı belirtildi. Yasadışı bahis sitelerine üyeliği tespit edilen Arslan’ın, ilgili bahis sitelerinde 6380 işlem yaptığı, hesaplarında ilgili firmalara 6.544.087,53 TL para çıkışı, ilgili firmalardan 4.004.749,95 TL para girişi olduğu belirtildi. Mahkemenin, “Futbolun dürüstlüğüne zarar verecek eylemde bulunduğu, tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal ettiği, kamu güvenini ve adalet görünümünü zedelediği” gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdiği ortaya çıktı. Tutuklanan hakem Nevzat Okat'ın MASAK incelemesinde, hesaplarındaki işlem hacmi (2021-2025 arasında) 50 milyon TL olarak tespit edildi. Yurt içi bahis firmalarındaki 4 yıllık işlem hacminin ise 1 Milyon 643 bin TL olduğu belirtildi. Ayrıca cep telefonunun notlar bölümünde yasa dışı bahis sitesi üyelik ve şifre bilgileri tespit edildi.

İLLEGAL SİTEDEN BAHİS

Hakem Yakup Yapıcı'nın ise MASAK Bankacılık İşlemleri verileri incelendiğinde; 2021-2025 yılları arasında toplam 8.501.293,83 TL'lik finansal işlem hacmi bulundu. Bahis firmalarında 2021-2025 yılları arasında yaklaşık toplam 1124 işlemde 1.688.222,30 TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu, ilgili firmaya 1.022.057,00 TL para çıkışı, ilgili firmadan 666.165,30 TL para girişi olduğu, mali profili ile örtüşmeyen bankacılık işlemlerinin bulunduğu saptandı. İfadesinde, yerel bir uygulamadaki hesabını 2019-2023 yılları arasında kullandığı esnada ise amatör liglerde iI hakemliği ve daha sonra 2023 yılı ocak ayında ise Bölgesel Yardımcı Hakemlik yaptığını, yurt dışındaki illegal bir site üzerinden yaklaşık maksimum 1 yıldır oynadığını söyledi.

TEK TUTUKLU KULÜP BAŞKANI

Tutuklanan tek kulüp başkanı olan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın, maç sonucunu etkileyecek teklifler aldığı belirtildi. Mahkeme, cep telefonunun şifresini vermeyen Özkaya hakkında, “Şüphelinin müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği, dosyadaki bilgi ve belgeler çerçevesinde suçu işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların saptanması, suç için yasada belirlenen cezanın alt ve üst sınırı nazara alındığında” kaçma şüphesinin bulunduğu belirtilerek, tutuklama kararı alındı. İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nin Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı'nın tutuklanmasına ilişkin karar yazısında, şüphelilere yüklenen 'şike' suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumuna ilişkin tespitlere yer verildi.







