1024 futbolcu bahis yüzünden sevk edildi

Türkiye’de hakemlerle başlayan ‘Bahis operasyonu’nun ikinci ayağında bahis oynayan futbolcular da açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, 2. Lig'den 282, 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere toplam 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildiği kaydedildi. Ayrıca 1024 futbolcunun PFDK'ye sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, kış transfer dönemine ilave 15 günlük ek süre tanınması için FIFA ile görüşmelere başlandığı aktarıldı. Sadece bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar sonucu değerlendirileceği de vurgulandı.

3 AYDAN 1 YILA KADAR MEN

TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nın 'Bahis' başlıklı 57. maddesi, doğrudan veya dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynanmasıyla ilgili 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ön görüyor. 57. maddenin ilgili bölümüne göre oyuncular, futbol müsabakalarında doğrudan ya da dolaylı bahis oynayamaz, bahis tanıtımı yapamaz ve doğrudan veya dolaylı hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

2. VE 3. LİGLERE 2 HAFTA ARA

TFF Yönetim Kurulu, bugün saat 17.00'de bahis oynayan futbolcular konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplanacak. TFF ayrıca aldığı kararla Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'e 2 hafta ara verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, her iki ligden 629 oyuncunun bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilmesinin ardından bu liglere 2 hafta ara verildi. Bu kararla birlikte 2. ve 3. Lig'in sezon planlaması da değişti.

Zorbay Küçük hakemliğe geri dönebilir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) üst klasman hakemi Zorbay Küçük’ün dosyasını incelediğini ve idari tedbirin kaldırılarak yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildiğini açıkladı. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Av. Başbuğ Pınarbaşı imzasıyla yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.11.2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir. Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi Zorbay Küçük’ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir" denildi. Bura göre Zorbay Küçük'ün soruşturması tedbirsiz devam edeceği için görev verilmesi halinde maç yönetebilir.

PFDK'ya sevk edilen Süper Lig futbolcuları

* Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, NecipUysal

* Alanyaspor : İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt

* Çaykur Rizespor : Efe Doğan, Furkan Orak

* Galatasaray : Metehan Baltacı, Evren Eren Elmalı

* Gaziantep FK : Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare

* Göztepe : İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız

* Antalyaspor : Kerem Kayaarası

* Eyüpspor : Mükremin Arda Türköz

* Kasımpaşa : Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

* Fatih Karagümrük : Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci

* Samsunspor : Celil Yüksel

* Trabzonspor : Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu

* Konyaspor : Adil Demirbağ, Alassane Ndao