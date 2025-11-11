Bahis ateşi üfleyerek sönmez: Akrabaları da araştırılsın

Futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı ’bahis' soruşturması genişledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda bazı isimler tutuklandı. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu 152 hakemin aktif bir şekilde bahis oynadıklarını açıklamıştı.





1024 futbolcu aktif bahis oynamış

Yapılan çalışmalar sonrasında TFF, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildiği kaydedildi.





Sadece bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirileceği de vurgulandı.









Aileleri de araştırılsın

Türk futbolunda ortaya çıkan bahis konusu sonrasında, futbolseverlerin güvenleri de sarsılmış durumda. Sahada emeğin karşılığının alınamadığı bir ortamda hem hakemlerin hem futbolcuların hem de diğer paydaşların bu bahis işine bulaşması kamuoyunda da büyük tepki çekti. Sadece kişilerin kendi TC'leri üzerinden araştırılan ve bu şekilde ortaya çıkan bahis konuları sonrasında kamuoyu, hakemlerin ve futbolcuların birinci derece akrabalarının da araştırılmasını istiyor. Böylece kendi adına değil ama başkasının hesabı üzerinden de bahis yapmış olan isimlerin ortaya çıkması bekleniyor.





Yurt dışı da araştırılıyor

Yurt dışında bahis oynayan isimler için de harekete geçildi. Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, yurt dışındaki bahis siteleri üzerinden bu suça bulaşan isimler için çalışma başlatıldığını duyurdu. Özbostan, " Bu arada asıl dananın kuyruğu yurt dışından gelecek olan bilgi sonrası kopacak. Yurt dışından 5 bahis firmasından İnterpol aracılığıyla bilgi istendi (Futbolcular, teknik direktörler, kulüp yöneticileri, menajerler)" ifadelerini kullandı.





Bahis oynayanlar yüzünden liglere ara verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, aldığı kararla Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'e 2 hafta ara verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Nesine 2. Lig'den 282 ve Nesine 3. Lig'den 629 oyuncunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin ardından bu liglere 2 hafta ara verildi. Bu kararla birlikte Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in sezon planlaması da değişti.































