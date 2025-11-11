Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
'Bahis değil şike: Yurt dışından İnterpol aracılığıyla bilgi istendi'

'Bahis değil şike: Yurt dışından İnterpol aracılığıyla bilgi istendi'

Haber Merkezi
09:2411/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Konuyla ilgili önemli bir açıklama da geldi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), aralarında Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu, Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu'nun da olduğu 1024 futbolcunun profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Bahis oynadığı belirlenen futbolcular, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

Bu sevkler öncesinde de Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da tutuklandı.

Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile birlikte 8 kişinin maç sonuçlarını etkileme gerekçesiyle tutuklanması da dikkat çekici ve üzücü bir durumdur. Bahis değil iş artık şikeye ulaşmıştır."

"Masumiyet karinesine saygı duyuyoruz fakat eldeki verilere göre bu tutuklamaların yapılması, olayın ne kadar büyük çerçevede devam ettiğinin göstergesidir. MASAK raporundaki rakamlar da bunu gösteriyor."

"Bu arada asıl dananın kuyruğu yurt dışından gelecek olan bilgi sonrası kopacak. Yurt dışından 5 bahis firmasından İnterpol aracılığıyla bilgi istendi (Futbolcular, teknik direktörler, kulüp yöneticileri, menajerler)."

#TFF
#PFDK
#bahis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hac kesin kayıt ekranı açıldı: 2026 yılı hac ücretleri ne kadar?