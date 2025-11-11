'Bahis değil şike: Yurt dışından İnterpol aracılığıyla bilgi istendi'

Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Konuyla ilgili önemli bir açıklama da geldi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), aralarında Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu, Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu'nun da olduğu 1024 futbolcunun profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadıklarının tespit edildiğini açıkladı.
Bahis oynadığı belirlenen futbolcular, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.
Bu sevkler öncesinde de Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da tutuklandı.
Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile birlikte 8 kişinin maç sonuçlarını etkileme gerekçesiyle tutuklanması da dikkat çekici ve üzücü bir durumdur. Bahis değil iş artık şikeye ulaşmıştır."
"Masumiyet karinesine saygı duyuyoruz fakat eldeki verilere göre bu tutuklamaların yapılması, olayın ne kadar büyük çerçevede devam ettiğinin göstergesidir. MASAK raporundaki rakamlar da bunu gösteriyor."
"Bu arada asıl dananın kuyruğu yurt dışından gelecek olan bilgi sonrası kopacak. Yurt dışından 5 bahis firmasından İnterpol aracılığıyla bilgi istendi (Futbolcular, teknik direktörler, kulüp yöneticileri, menajerler)."