Bahis oynayan 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu: 57. madde ne diyor?

Türkiye Futbol Federasyonu, en az bir kere bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Peki futbolcular ne kadar ceza alacak? Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan 57. madde ne diyor?
Türkiye son haftalarda futboldaki bahis konularıyla sarsıldı.
Bazı hakemlerin isimlerinin açıklanmasının ardından, TFF, en az bir kez bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcunun ismini de duyurdu.
Süper Lig'den 27 futbolcu yer aldı.
Bu isimler Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi gereğince sevk edildi.
Bahis oynayan futbolcular ne kadar ceza alacak? Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan 57. madde ne diyor?
Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi:
Bu talimet kapsamındaki kişilerin;
"a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.
b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.
Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanlarının kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir."