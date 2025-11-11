Futbolda bahis soruşturması: Eyüpspor Başkanı Özkaya tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli ‘tutuklama’ talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı, 11 kişiye adli kontrol uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ile 6 hakemin de arasında bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyonda yakalanan ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 19 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
"MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEDİLER"
Başsavcılıktan yapılan açıklamada 18 şüphelinin müsabaka sonucunu etkileme suçu, bir şüphelinin ise halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan sevk edildiği ifade edildi.İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı'nın arasında olduğu 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, şüpheliler Cihad Buyurgan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş ve Yasin Şen'in de arasında olduğu 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti..
EMNİYET 7 KASIM’DA HAREKETE GEÇMİŞTİ
Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başsavcılığın gözaltı kararı verdiği 21 şüphelinin yakalanması için 7 Kasım’da harekete geçmişti. Sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı için hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu belirlenen spor yorumcusu U.E. de Almanya'dan yurda giriş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı. Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan, hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmada da gözaltı kararı verilen Turgay Ciner'in yurt dışında olduğu belirtilmişti.
İHBARI TFF YAPTI
- Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti. Açıklamada, inceleme sonucunda ilk aşamada 17 hakem hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "6222 sayılı Kanun"da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirilmişti. Yine futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeniyle Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa bir kulübün eski sahibi Turgay Ciner ile eski başkanı M.F.S. hakkında 6222 Sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı alındığı aktarılan açıklamada, soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı değerlendirilen U.E. hakkında ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltı kararı alındığı, soruşturmada toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.