Canlı yayında flaş iddia: "Fenerbahçe forması giyerken bahis oynadı!"

22:3910/11/2025, Pazartesi
G: 10/11/2025, Pazartesi
Türk futbolundaki bahis soruşturması genişliyor. Bahis oynayan futbolcular bugün PFDK'ya sevk edilirken bazı oyuncularla ilgili bahis bilgileri de canlı yayınlarda açıklanmaya başlandı.

Spor yorumcusu ve hukukçu Bışar Özbey katıldığı bir canlı yayında Eren Elmalı'nın Galatasaray döneminde oynadığı bir bahisten değil, geçmiş yıllardaki bir bahisten dolayı listede olduğunu belirtti.



Özbey, canlı yayında ‘Galatasaray’dan var, Beşiktaş’tan var, Fenerbahçe’den yok’ şeklinde bir algı oluşmuş durumda ancak Fenerbahçe'de oynarken bahis yapan oyuncular var" dedi!

Özbey'in işaret ettiği ismin Fenerbahçe altyapısından yetişen Kerem Kayaarası olduğu aktarıldı.

Sezon başında Antalyaspor'a transfer olan 19 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe forması giydiği dönemden bahis işlemleri olduğu ifade ediliyor.

Kerem Kayaarası, Fenerbahçe'de Jose Mourinho döneminde Zenit ile oynanan hazırlık maçında oyuna dahil olmuştu.

Kerem Kayaarası Fenerbahçe formasıyla ligde ve kupada forma şansı bulamamıştı.

Öte yandan bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Ertuğrul Çetin de bahis oynayan futbolcular arasında yer aldı. Sarı Lacivertlilerin altyapısından yetişen genç kaleci, sezon başında Esenler Erokspor'a kiralanmıştı.

Ertuğrul Çetin, Fenerbahçe formasıyla 7 maçta forma giymişti.

