Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun ardından Beşiktaş'tan 'bahis' açıklaması

Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen futbolcular arasında yer alan Beşiktaşlı Necip Uysal, bahis oynamadığını ve bahis hesabının bulunmadığını belirtti.

"Tüm hukuki mücadelemi vereceğim"

Necip Uysal, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

Ersin Destanoğlu: İddialar tamamen mesnetsiz

Uysal'ın ardından Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu da olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Destanoğlu, hakkında ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu, dayanaksız ve gerçeğe aykırı olduğunu ifade etti.

Profesyonel kariyeri boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettiğini belirten Destanoğlu, "İtibar suikasti niteliğindeki bu iddialar karşısında, mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek; hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım." dedi.

Destanoğlu, söz konusu iddiaların 'asılsız' olduğunu yineleyip sağduyulu davranacağını ifade ederek adaletin en kısa süre tecelli edeceğine olan inancının tam olduğunu kaydetti.

Beşiktaş: Futbolcularımıza inancımız tam

Gelişmelerin ardından Beşiktaş Kulübü'nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilme sürecinin yakından takip edildiği belirtildi.

İlgili sürecin evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesinin elzem olduğunu belirten kulüp, "İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, kulüp olarak konunun takipçisi olduklarını ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduklarını da kaydetti.







