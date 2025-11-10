Yeni Şafak
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve yedi hakem tutuklandı

18:0510/11/2025, Pazartesi
AA
Bahis soruşturmasında Özkaya'nın da aralarında olduğu dört isim daha tutuklandı.
Hakemlere yönelik bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile şüpheli hakemler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Özkaya ile aralarında Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı'nın da bulunduğu yedi hakem tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ile 6 hakemin de arasında bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

19 şüphelinin işlemleri tamamlandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyonda yakalanan ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 19 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sekiz isim tutuklandı

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı'nın arasında olduğu 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.



