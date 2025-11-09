Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Zorbay Küçük maçlara geri mi dönüyor?

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında adı PFDK'ya sevk edilen FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük'le ilgili beklenen haber geldi.
Bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen hakemlerden biri olan Zorbay Küçük için yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma ile ilgili son durumu Sabah'taki köşesinde değerlendiren Murat Özbostan, Küçük'ün geri dönebileceğini ve yeniden maç yönetebileceğini söyledi.
SAVCILIĞA BAŞVURDU
Zorbay Küçük, PFDK'ya sevk edilmesinin ardından savcılığa başvurmuş ve bahis oynamadığını söylemişti.
ZORBAY KÜÇÜK'ÜN SÖZLERİ
Zorbay Küçük, savcılığa suç duyurusunda bulunduğu sırada şu açıklamayı yapmıştı:
"Suç duyurusunda bulunmak için geldim. Biliyorsunuz ki hakemlik yaptığım için izinsiz açıklama yapmam yasak ama şu an çok olağanüstü bir durum var. Bu açıklamayı da bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye umuyorum. Çünkü hem kurumu korumak adına hem kendimi korumak adına...
Şunu içten söylüyorum; ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil hakemlik kariyerimden önce de hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hesap açmadım ve bahis oynamadım. Sadece futbol değil hiçbir spor dalıyla ilgili bahis oynamadım.
Gerçekleri ortaya çıkarmak için buraya geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun, ayrıntılı anlatmak isterim ama mesleğim gereği yapamam. Bu kadar yapabiliyorum. Avukat arkadaşım anlatacaktır.
Hesaplardan şikayetçi oldum. Benim adıma Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaram ile açılmış bu hesaplar."
"BU HAFTA KARAR"
Murat Özbostan'ın yazısındaki Zorbay Küçük ile ilgili bölüm şu şekilde:
"PFDK'ya sevk edilen fakat inceleme devam ettiği için ceza almayan FIFA kokartlı hakemin dosyasının da bu hafta karara bağlanması bekleniyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Zorbay Küçük, bahis oynamadığını ve hesabı da olmadığını söylemişti.
TFF, Küçük'ü teyit ederken hakemin TC kimlik numarasından bir hesap açıldığı ve 20'şer liradan 2 kupon oynandığı belirlenmişti. Telefon numarası ve banka hesabının ise kendisine ait olmadığı ortaya çıkmıştı.
Savcılığın Küçük'le ilgili açıklama yapması, daha sonra da TFF'nin son kararını vermesi bekleniyor. Küçük'e ceza çıkmazsa maç yönetmeye tekrar başlayacak."