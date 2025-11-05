Yeni Şafak
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: "Kelle almaya bizden başlandı"

22:345/11/2025, Çarşamba
152 hakem ortak açıklama yayınladı.
Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve ceza alan 152 hakemden ortak açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 152 hakemden ortak açıklama geldi. Hakemler yaptıkları duyuruda 'aktif' olarak bahis oynamadıklarını ifade etti.


Hakemlerin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde;

"Bahsi geçen durumlar, birçoğumuzun 4-5 yıl önce amatör hakemlik dönemlerimizde, henüz futbolun profesyonel yapısında yer almadan önceki bireysel ve geçmişte kalmış olaylardır.


Buna rağmen, bugün kamuoyuna “aktif olarak bahis oynayan hakemler” şeklinde yansıtılması hem gerçeği çarpıtmaktadır hem de emeklerimizi hiçe saymaktadır.


Türk futboluna “Temiz eller” operasyonu adı altında bir eylem gerçekleştiriliyorsa bu operasyonun en masum ve kimsesiz tarafı biz olduğumuz için tabiri caizse kelle almaya bizden başlandığını, federasyonun bizi suçsuz yere hiçe saydığını ifade etmekteyiz."





#Bahis Soruşturması
#Hakem
#TFF
#PFDK
