Eski futbolcu anlattı: Takım arkadaşı bahis oynamış

17:501/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Yorumculuk yapan Serkan Balcı, futbolculuğu döneminde takım arkadaşının bahis oynadığını açıkladı. Balcı, primi kaçırdıkları maçın ardından söz konusu oyuncunun soyunma odasında yaşadığı mutluluğu anlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlerle başlayan "Bahis oynama" soruşturmasının yaklaşık 3 bin 700 sporcuyla devam edeceğini söyledi.

Hacıosmanoğlu'nun bu açıklamasının ardından yorumculuk yapan eski futbolcu Serkan Balcı'dan dikkati çeken bir itiraf geldi.

YouTube kanalı Aura Sports'ta konuşan Balcı, futbolculuğu döneminde bir takım arkadaşının bahis oynadığını açıkladı. 

Serkan Balcı, "Kulüp ismi vermeyeyim. Bir gün maçtan çıktık, maçın primi de 5 bin lira. Maç 1-1 bitti. Maç bitince üzülürsün değil mi? Bir arkadaşımız maç biter bitmez telefonu açtı, 40-50 bin lira para kazanmış. 'Ne oldu?' dedim. 'İddaa’dan vurdum" dedi…" ifadelerini kullandı.



Eski milli futbolcu Serkan Balcı, kariyerinde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu, Ankaragücü ve Sarıyer takımlarında forma giydi.

