Zorbay Küçük'ten bahis soruşturmalarına yanıt: İlk defa konuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin de karıştığı öne sürülen bahis oynama iddiasına yönelikyürütülen soruşturma kapsamında, TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük başkaca konular hakkında şikayetçi olmak üzere başvurdu. Ayrıca son günlerde kamuoyunda yer alan soruşturma kapsamında Küçük’ün ifade vermeye çağrılmasının söz konusu olmadığı öğrenildi.
TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gitti
Burada açıklama yapan Küçük, şu ifadeleri kullandı:
"Hakemlik yaptığım için izinsiz açıklama yapmam yasak. Şu an çok olağanüstü bir durum var. Bu yapacağım açıklamayı da bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye umuyorum."
"Şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesine üye olmadım."
"Hiçbir bahis sitesine hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım. Sadece futbol değil hiçbir spor dalıyla ilgili. Bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık."
"Çok daha uzun anlatmak isterim ama mesleğim gereği bu kadarını yapabiliyorum. Hesaplardan şikayetçi olduk. Benim adıma TC ile açıldığı için."
Zorbay Küçük'ün avukatı ise şu açıklamayı yaptı:
"Müvekkilim adına açılmış olan 2 farklı bahis hesabı var. Tespit ettiğimiz kadarıyla bu hesaplar, yabancı bir şahıs tarafından müvekkilimin kimlik bilgileri ele geçirilerek açılmıştır. Bu durumla alakalı şikayet dilekçesini verdik."