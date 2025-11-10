Yeni Şafak
PFDK'dan Zorbay Küçük kararı: İdari tedbir kaldırıldı

PFDK'dan Zorbay Küçük kararı: İdari tedbir kaldırıldı

18:5910/11/2025, Pazartesi
DHA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturmasında adı geçen üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün idari tedbirinin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.11.2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar açıklandı.

Kurulun aldığı karar şu şekilde:

"Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK’ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, Karar verilmiştir."

Ayrıntılar geliyor...

