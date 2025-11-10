TFF, bahis soruşturmasında 27'si Süper Lig'de forma giyen 1024 futbolcunun PDFK'ya sevk edildiğini açıkladı. Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Trabzonspor'dan ise Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu da açıklanan listede yer alıyor. Gelişme sonrası TFF, 2. ve 3. Lig maçlarının iki hafta ertelendiğini duyurdu.
TFF Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti.
27'si aktif olarak Süper Lig'de oynuyor
PFDK'ya sevk edilen 1024 isimden 27'sinin aktif olarak Süper Lig'de oynadığı açıklandı.
Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Trabzonspor'dan ise Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu da açıklanan listede yer alıyor.
Alt ligler ertelendi
Gelişme sonrası TFF, 2. ve 3. Lig maçlarının iki hafta ertelendiğini duyurdu.
Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in ise daha önce planlanan şekilde oynanacağı ifade edildi.
Süper Lig'de forma giyen futbolcuların bazılarının isimleri şöyle: