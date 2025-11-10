Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, aralarında Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu, Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu'nun da bulunduğu 1024 futbolcunun profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadıklarının tespit edildiğini açıkladı.

PFDK'ya sevk edildiler

Bahis oynadığı belirlenen futbolcular, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi. TFF 2'nci Lig ve TFF3'üncü Lig'de fikstürün 2 hafta kaydırılmasına karar verildi.

Öte yandan TFF, resmi kurumlarla yapılan yazışmaların devam ettiğini ve gelecek cevaplara göre soruşturmanın genişletilerek devam edeceğini de bildirdi.

BAHİS OYNAYAN 47 FUTBOLCU SEVK EDİLMEDİ

Öte yandan sadece bir kez bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemlerinin, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına, ilgili kurumlardan gelecek evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirileceği de kaydedildi.

Futbolcuların alacağı cezalar neler?

TFF'nin açıklamasının ardından bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun alacağı cezalar merak konusu oldu.

Bu doğrultuda da söz konusu futbolcuların sevk edildiği Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi devreye giriyor.

Buna göre, "Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır."

"Kendi maçına oynadıysa cezalar ağırlaşır"

NTV yayınına katılan hukukçular da konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hukukçu Enes Şimşek ise, 57. maddeden sevkin 3 ay ile 1 yıl arasında men cezasını öngördüğünü söyledi. Şimşek, “Cezalar oynadığı bahis yoğunluğuna göre belirlenecek. 5 yıl içerisinde 2-3 defa bahis oynayan futbolcu 3 ay, daha düzenli olan ve yüksek miktarda bahis oynayan futbolcuların ise daha yüksek ceza alması söz konusu." diye konuştu.

57 maddenin doğrudan veya dolaylı olarak futbolla ilgili bahsi yasakladığını belirten Şimşek, “Yurt dışı bir maça dahi oynamış olsa sevkine sebep olabilir. Eğer futbolcu kendi oynadığı bir müsabakaya oynamışsa 56 madde ile daha ağır cezayla karşı karşıya kalır. Eğer müsabaka sonucu etkilediği tespit edilirse futbol men, teşebbüs aşamasında kalırsa 1 yıl ile 3 yıl arasında men cezası öngörülüyor." dedi.

Kulüplere ceza uygulanabilir mi?

Futbolcuların kulüplerinin ceza alması için 56. maddeyle sevk edilmesi gerektiğini söyleyen Şimşek, “Müsabaka sonucunu etkilemeye varırsa ilgili kulübün teşebbüs aşamasında kalırsa en az eksi 12 puan silme cezası, müsabaka sonucunu etkilediği tespit edilirse, örneğin kendi maçında kırmızı kart göreceğine oynamış ve kart görmüşse ilgili kulübün alt lige düşürülmesi öngörülüyor talimat çerçevesinde.” ifadelerini kullandı.

Şimşek ayrıca, futbolcuların PFDK sevki sonucunda 6 ay veya daha fazla ceza alması ve cezanın Tahkim'de onaylanması durumunda kulüplerin haklı fesih imkanı olduğunu söyledi.







