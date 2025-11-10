Yeni Şafak
Fenerbahçe'den Viktoria Plzen maçı için UEFA'ya hakem başvurusu: Penaltı kararı incelensin

18:3810/11/2025, Pazartesi
Fenerbahçe, tartışmalı hakem kararını UEFA’ya taşıdı.
Fenerbahçe, tartışmalı hakem kararını UEFA’ya taşıdı.

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçının son saniyelerinde Jhon Duran’a yapılan müdahalenin penaltı olarak değerlendirilmemesi üzerine UEFA’ya resmî şikâyette bulundu. Hollandalı hakem Allard Lindhout’un VAR incelemesine rağmen kararını değiştirmemesi tartışmaları büyüttü. Kulüp, hakem yönetiminin maç sonucuna doğrudan etki ettiğini belirterek olayın ivedilikle incelenmesini talep etti. Sürecin UEFA tarafından resmî olarak başlatıldığı açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, karşılaşmanın son bölümünde yaşanan penaltı pozisyonuna ilişkin hakem kararının göz ardı edildiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Mücadelenin 90+5. dakikasında Jhon Duran’ın, rakip oyuncu Dweh tarafından şortundan çekilerek düşürülmesine rağmen oyunun devam ettirilmesi tartışma yarattı. VAR hakemi Dennis Higler’in inceleme çağrısı üzerine pozisyonu monitörden izleyen Hollandalı hakem Allard Lindhout’un kararını değiştirmemesi, sarı-lacivertli kulübün tepkisini artırdı.

Sarı lacivertlilerden UEFA'ya resmi başvuru

Fenerbahçe, söz konusu hakem yönetimiyle ilgili UEFA’ya resmi başvuru yapıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, hakemin maç boyunca sergilediği yönetim tarzı ve hatalı kararların karşılaşmanın sonucuna doğrudan etki ettiğinin vurgulandığı belirtildi. Açıklamada, UEFA’dan olayın gereken ciddiyet ve ivedilikle incelenmesinin talep edildiği ifade edildi.

Başvurunun UEFA nezdinde resmî olarak işleme alındığı, sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzeň FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout’un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA’ya resmî başvurusunu yapmıştır.

Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA’nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir.

Süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."



