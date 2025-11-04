Yeni Şafak
Plzen - Fenerbahçe maçına Hollandalı hakem

Plzen - Fenerbahçe maçına Hollandalı hakem

13:144/11/2025, Salı
IHA
Allard Lindhout
Allard Lindhout

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Allard Lindhout düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe, 6 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00’te Çekya ekibi Viktoria Plzen’e konuk olacak. Bu mücadeleyi Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Lindhout’un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Jannick Van Der Laan olacak.


Karşılaşmada VAR’da Dennis Higler, AVAR’da da Richard Martens yer alacak.

