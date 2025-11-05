Fenerbahçe Viktoria Plzen maçına hazır

Yeni Şafak
13:225/11/2025, Çarşamba
AA
Fenerbahçe, Plzen maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Plzen maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.


Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.


Tam kadro idmanda yer alan sarı-lacivertli futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde, Viktoria Plzen mücadelesinin taktiğinin çalışıldığı öğrenildi.


Bugün özel uçakla Çekya'ya gidecek sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Domenico Tedesco ile futbolculardan Jayden Oosterwolde, TSİ 20.30'da karşılaşmanın oynanacağı Mesta Stadı'nda basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.


Viktoria Plzen-Fenerbahçe mücadelesi, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

