Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kerem Aktürkoğlu Viktoria Plzen maçında neden oynamadı? Tedesco'dan flaş açıklama

Kerem Aktürkoğlu Viktoria Plzen maçında neden oynamadı? Tedesco'dan flaş açıklama

10:387/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Mücadele sonrası konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşmada neden oynamadığını açıkladı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezlerinden Kerem Aktürkoğlu, dün akşamki Viktoria Plzen maçına kulübede başlamış ve süre alamamıştı.

Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'na neden şans vermediğini açıkladı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan çalıştırıcı, milli futbolcunun yorgun olduğunu söyledi ve şunları ifade etti:

"Kerem'i oynatmak istemedik çünkü yorgundu. Bu benim izlenimim. Sezonun bu evresinde 20 maçtan fazla oynadı. Milli takımda ve burada her maçta oynuyor. Çok yorgundu. Oyuncuları korumamız, kaybetmememiz gerekiyor. Beşiktaş maçına bakınca yorgun olduğunu gördük, normalde yapmayacağı top kayıpları yaptı. Geniş bir kadromuz var, hep aynı oyuncularla oynayamayız. Elinizdeki diğer oyunculara da süre vermeniz lazım. Yoksa takımdaki atmosfer olumsuza gider."

#Kerem Aktürkoğlu
#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık personeli promosyon miktarı belli oldu mu? 2025 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yapılacak?