Kerem Aktürkoğlu Viktoria Plzen maçında neden oynamadı? Tedesco'dan flaş açıklama

"Kerem'i oynatmak istemedik çünkü yorgundu. Bu benim izlenimim. Sezonun bu evresinde 20 maçtan fazla oynadı. Milli takımda ve burada her maçta oynuyor. Çok yorgundu. Oyuncuları korumamız, kaybetmememiz gerekiyor. Beşiktaş maçına bakınca yorgun olduğunu gördük, normalde yapmayacağı top kayıpları yaptı. Geniş bir kadromuz var, hep aynı oyuncularla oynayamayız. Elinizdeki diğer oyunculara da süre vermeniz lazım. Yoksa takımdaki atmosfer olumsuza gider."