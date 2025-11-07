Kerem Aktürkoğlu Viktoria Plzen maçında neden oynamadı? Tedesco'dan flaş açıklama

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Mücadele sonrası konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşmada neden oynamadığını açıkladı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezlerinden Kerem Aktürkoğlu, dün akşamki Viktoria Plzen maçına kulübede başlamış ve süre alamamıştı.
Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'na neden şans vermediğini açıkladı.
Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan çalıştırıcı, milli futbolcunun yorgun olduğunu söyledi ve şunları ifade etti:
"Kerem'i oynatmak istemedik çünkü yorgundu. Bu benim izlenimim. Sezonun bu evresinde 20 maçtan fazla oynadı. Milli takımda ve burada her maçta oynuyor. Çok yorgundu. Oyuncuları korumamız, kaybetmememiz gerekiyor. Beşiktaş maçına bakınca yorgun olduğunu gördük, normalde yapmayacağı top kayıpları yaptı. Geniş bir kadromuz var, hep aynı oyuncularla oynayamayız. Elinizdeki diğer oyunculara da süre vermeniz lazım. Yoksa takımdaki atmosfer olumsuza gider."