Eren Elmalı'nın oynadığı iddia edilen bahis ortaya çıktı

Milli Takım'da ve Galatasaray'da forma giyen Eren Elmalı, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmişti. Elmalı'nın oynadığı bahisle ilgili bilgiler ortaya çıkarken milli oyuncudan açıklama da geldi.
Tecrübeli gazeteci Tahir Kum yaptığı açıklamada, Eren Elmalı'nın Galatasaray, Trabzonspor ve Kasımpaşa formaları giymeden önce bahis oynadığını belirtti.
Konuyla ilgili aldığı bilgileri paylaşan Kum, "Eren Elmalı'nın, Kasımpaşa, Trabzonspor veya Galatasaray'da oynarken bir bahis işlemi yok. 4 yıl 10 ay önce, alt liglerde oynadığı tek kuponluk bir bahis işlemi var" dedi.
Öte yandan gazeteci Mehmet Arslan'a konuşan Eren Elmalı dikkat çeken ifadeler kullandı. Milli oyuncu, "Ben bu işlerden elimi ayağımı çektim" dedi.
Eren Elmalı'nın açıklaması şöyle: "19-20 yaşındaydım. Ben böyle bir futbolcu olacağımı bilmiyordum. Bir abim yasak deyince elimi ayağımı çektim."
Gazeteci Murat Ağırel: "PFDK’ya sevk edilen futbolcularla ilgili son 5 yıl baz alınmış. Eren Elmalı için ise Silivrispor’da oynadığı dönemde bahis oynadığı iddiası 4 yıl 10 ay önceye dayanıyor."
Tedbirli olarak sevk edilen Eren Elmalı'nın PFDK karar verene kadar forma giyemeyecek. Elmalı, milli takımın Bulgaristan ve İspanya maçlarında da kadroda olamayacak.