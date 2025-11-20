İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek açıkladı! Bahis soruşturmasında yeni dalga geliyor

TFF'nin başlattığı bahis soruşturması kapsamında 571 aktif profesyonel hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu açıklanmış, bu hakemlerden 152'sinin de aktif bahis oynadığı belirtilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili açıklaması şöyle:





"TFF ve bizim yürüttüğümüz soruşturma başka. Biz doğrudan doğruya oraya bağlı değiliz. PFDK tarafından men edilen futbolcularla ilgili soruşturma açılacak diye bir durum söz konusu değil. Adli soruşturmayı gerektirmiyor. Bize ihbarda bulunuyorlar. Biz gereğini yapıyoruz. Bu konuda bilgi kirliliği var. Bir bilgi havuzumuz var. Birincisi federasyon başkanlığı hakemle ilgili ceza veriyor o bize ihbarda bulunuyor.





Bizim bunun haricinde CİMER ve ihbar şikayet hattı var bu şekilde çok fazla şikayet var. Tanık beyanları var. Bizim resen dinlediğimiz tanık beyanları var. Mutlaka MASAK raporu alıyoruz. UEFA ile INTERPOL ile anlaşmamız var. Onlar bize liste gönderecekler. İlerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Futbolun temizlenmesini istiyoruz.





Biz soruşturmanın sonuna kadar gideceğiz. Sadece hakemler değil kulüp başkanlarını da operasyonlarda göreceksiniz. MASAK, HTS raporları önemli. Yurt dışında çalıştığımız kurumlar belgelerini gönderecek bekliyoruz. Burada olumsuz algı oluşmasın. lekelenmeme hakkını önemsiyoruz."







