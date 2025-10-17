Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 15 kişi Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş, TEM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca yapılan koordineli çalışmalar sonucu; Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.K.Ş., F.N., C.B., R.K., S.A., S.Ş., O.K., K.Y., N.G., N.K., A.C., S.A. ve M.L. Irak(6), Gürcistan(4), Almanya(2) Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya ve Yunanistan’dan, ulusal seviyede aranan M.A. ve B.B. ise Irak’ta yakalanarak Türkiye’ye iadeleri sağlandı.





BAKAN YERLİKAYA'NIN SUÇLULAR İLE İLGİLİ PAYLAŞTIĞI BİLGİLER ŞÖYLE:





'KASTEN ADAM ÖLDÜRME, RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA...'





- “Kasten Öldürme, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Yağma, Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma, Bulundurma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi H.K.Ş isimli şahıs BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’nde,





- “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.N. ve C.B. isimli şahıslar IRAK’ta,





- “Tasarlayarak Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.K. isimli şahıs IRAK’ta,





- “Yaralama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs IRAK’ta,





- “Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.Ş. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,





- “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,





- “Nitelikli Cinsel Saldırı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,





- “Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahla Yağma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,





- “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.K. isimli şahıs ALMANYA’da,





- “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.C. isimli şahıs ALMANYA’da,





- “Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs POLONYA’da,





- “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.L. isimli şahıs YUNANİSTAN’da,





- “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan Ulusal seviyede aranan M.A. ve B.B. isimli şahıslar IRAK’ta yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.



