Ölüm bile ayıramadı: 3 aylık evli çift 3 gün arayla hayatını kaybetti

17:1712/12/2025, Cuma
DHA
Kaza, 8 Aralık'ta Ankara-Polatlı kara yolunda meydana geldi.
Ankara'da TIR’a çarpıp takla atan otomobilde hayatını kaybeden Mert Özsöz’ün 3 aylık eşi İrem Özsöz de hastanede 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti. İrem Özsöz, memleketi Eskişehir’de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, 8 Aralık'ta Ankara-Polatlı kara yolunda meydana geldi. Arif K. kullandığı 26 AEB 280 plakalı otomobille önünde giden 55 EY 473 plakalı TIR'a arkadan çarpıp takla attı. Hurdaya dönen otomobildeki Mert Özsöz öldü. Özsöz’ün eşi İrem Özsöz ile aracın sürücüsü Arif K. ve Melisa Selin K. yaralandı.


Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mert Özsöz’ün cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.



EŞİNDEN SONRA O DA ÖLDÜ


Yaralılardan İrem Özsöz, kaldırıldığı Polatlı Devlet Hastanesi’nden Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan Özsöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen, dün yaşamını yitirdi. İrem Özsöz’ün cansız bedeni, memleketi Eskişehir’e getirildi. Cenazeye, yakınları ve hat montaj operatörü olarak çalıştığı kamyon fabrikasındaki mesai arkadaşları katıldı. İrem Özsöz, Yenibağlar Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.



8 YIL ÖNCE TANIŞTILAR


Mert Özsöz ile İrem Dönmez Özsöz’ün 8 yıl önce tanıştığı ve 3 ay önce evlendiği belirtildi. 3 gün arayla hayatını kaybeden Özsöz çiftinden geriye eylül ayındaki düğünlerinde çekilen fotoğrafları kaldı. (DHA)



