Ölüm bile ayıramadı: 3 aylık evli çift 3 gün arayla hayatını kaybetti

Kaza, 8 Aralık'ta Ankara-Polatlı kara yolunda meydana geldi. Arif K. kullandığı 26 AEB 280 plakalı otomobille önünde giden 55 EY 473 plakalı TIR'a arkadan çarpıp takla attı. Hurdaya dönen otomobildeki Mert Özsöz öldü. Özsöz’ün eşi İrem Özsöz ile aracın sürücüsü Arif K. ve Melisa Selin K. yaralandı.

EŞİNDEN SONRA O DA ÖLDÜ

Yaralılardan İrem Özsöz, kaldırıldığı Polatlı Devlet Hastanesi’nden Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan Özsöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen, dün yaşamını yitirdi. İrem Özsöz’ün cansız bedeni, memleketi Eskişehir’e getirildi. Cenazeye, yakınları ve hat montaj operatörü olarak çalıştığı kamyon fabrikasındaki mesai arkadaşları katıldı. İrem Özsöz, Yenibağlar Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.