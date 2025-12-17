Yeni Şafak
Adana'da dehşet anları: Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü balkondan atlayıp kaçmak isterken yakalandı

10:0217/12/2025, Çarşamba
DHA
Adana’da sokak ortasında tartıştığı Murat İnanmaz’ı (19) 10 bıçak darbesiyle öldüren Abdülkadir Bülbül (19), 5’inci kattaki dairenin balkonundan alt kata atlayarak kaçmak isterken yakalandı. Bülbül’ün, sevgilisi Yasemin S.’yi (19) rahatsız ettiği iddiası üzerine İnanmaz’ı konuşmak için çağırdığı konumda öldürdüğü ortaya çıktı. İfadesinde, “Niyetim öldürmek değil, konuşmaktı. Bir anlık sinirle saldırdım” diyen Bülbül tutuklandı.

Olay, 12 Aralık’ta saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Uçak Caddesi’nde meydana geldi. Murat İnanmaz, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Yasemin S.’yi, iddiaya göre, cep telefonuyla sürekli arayarak, rahatsız etmeye başladı.

Yasemin S.’nin durumu anlattığı yeni sevgilisi Abdülkadir Bülbül, İnanmaz ile görüşmek istedi. Bunun üzerine Yasemin S., eski sevgilisini attığı konuma çağırdı.




Olay günü, belirtilen konuma giden İnanmaz, Yasemin S. ile Abdülkadir Bülbül’ün kendisini beklediğini gördü. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Bülbül, İnanmaz’ı 10 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKLANDIĞI APARTMAN DAİRESİNE OPERASYON

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, Bülbül ile Yasemin S.’nin, arkadaşları Sezercan Ç.’nin (18) Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki apartman dairesinde saklandığını belirledi.

Apartmana operasyon düzenleyen polisi gören Bülbül, 5’inci kattaki dairenin balkonundan sarkarak alt kata geçip, kaçmak istedi. Çevrede önlem alan polis, Bülbül ile Yasemin S. ve Sezercan Ç.’yi yakaladı. Şüphelinin alt kattaki balkona atlayarak kaçmaya çalıştığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

