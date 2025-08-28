Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gazze için tarihi çağrı Ayasofya'dan yankılanacak: Dünya bu mesajı bekliyor

Gazze için tarihi çağrı Ayasofya'dan yankılanacak: Dünya bu mesajı bekliyor

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
13:4328/08/2025, Perşembe
G: 28/08/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gazze Konferansı'nın sonuç bildirgesi Ayasofya'da açıklanacak
Gazze Konferansı'nın sonuç bildirgesi Ayasofya'da açıklanacak

İstanbul’daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda bir araya gelen 50 ülkeden 150’yi aşkın İslam alimi, Gazze’de yaşanan soykırım ve insanlık dramına dikkat çekmek için "İslamî ve İnsani Sorumluluk: Gazze" konferansı kapsamında bir araya geldi. Konferans kapsamında alınan ümmetin vicdanını harekete geçirecek kararlar, yarın (29 Ağustos Cuma) Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak cuma namazı sonrası dünya kamuoyuna açıklanacak.

Soykırımcı terör devleti İsrail'in zulmü altındaki
Gazze
’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla dünyanın dört bir yanından İslam âlimleri
İstanbul
’da bir araya geldi.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği
ile İslam Âlimleri Vakfı tarafından organize edilen Müslüman Âlimler Buluşması
22 Ağustos'ta
Demokrasi ve Özgürlükler Adası
’nda başladı.


"İslami ve İnsani Sorumluluk: Gazze"
başlığıyla bir araya gelen âlimler, İstanbul’dan bütün dünyaya adalet, merhamet ve yardımlaşma çağrısı yaptı. 50’den fazla ülkeden katılım sağlayan 150’yi aşkın İslam alimi, ümmetin ortak vicdanını
Gazze
için harekete geçirme amacıyla güçlü mesajlar verdi.

YouTube
İslam alimlerinden Gazze'ye destek
Gündem
28 Ağustos, Perşembe

Demokrasi ve Özgürlükler Adası
'ndaki konferans salonunda iki farklı grupla düzenlenen çalıştayda alimler, düşünürler ve devlet temsilcileri, İslam ülkelerinin görevleri, yeniden imar, yardım projelerinde iş insanlarının ve medya mensuplarının rolü hakkındaki görüşlerini bildirdi.


YouTube
İsrail’in hedefi İslam ümmetini parçalamak
Gündem
28 Ağustos, Perşembe

Sonuç bildirgesi Ayasofya'dan açıklanacak


8 gün boyunca devam eden tarihi konferans
yarın (29 Ağustos Cuma)
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
'
nde kılınacak cuma namazı sonrası, Müslüman alimlerin sonuç bildirgesi ile tamamlanacak.

  • Konferans boyunca ilmi istişare ve müzakerelerde alınan kararlar, sonuç bildirgesi ile kamuoyuna ilan edilecek.

Dünya kamuoyuna güçlü bir çağrı niteliğinde


Tarihe not düşülecek sonuç bildirgesi, İsrail zulmü altındaki
Gazze ve Filistin
için bir umut ışığı olacak.

Konferansın nihai belgesi, alimlerin bilimsel dayanışmasını, ümmetin ortak bilincini ve insani sorumluluk anlayışını öne çıkaran öneri ve projelerle dünya kamuoyuna güçlü bir çağrı niteliği taşıyor.


#Ayasofya
#Demokrasi ve Özgürlükler Adası
#Gazze
#İsrail
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2025: KYK Yurt başvuru süreci başladı mı ve ücreti kaç TL? 2025-2026 başvuru şartları