Gazze için tarihi çağrı Ayasofya'dan yankılanacak: Dünya bu mesajı bekliyor

Gazze Konferansı'nın sonuç bildirgesi Ayasofya'da açıklanacak
İstanbul’daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda bir araya gelen 50 ülkeden 150’yi aşkın İslam alimi, Gazze’de yaşanan soykırım ve insanlık dramına dikkat çekmek için "İslamî ve İnsani Sorumluluk: Gazze" konferansı kapsamında bir araya geldi. Konferans kapsamında alınan ümmetin vicdanını harekete geçirecek kararlar, yarın (29 Ağustos Cuma) Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak cuma namazı sonrası dünya kamuoyuna açıklanacak.
Soykırımcı terör devleti İsrail'in zulmü altındaki
Gazze
’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla dünyanın dört bir yanından İslam âlimleri
İstanbul
’da bir araya geldi.
Dünya Müslüman Âlimler Birliği
ile İslam Âlimleri Vakfı tarafından organize edilen Müslüman Âlimler Buluşması
22 Ağustos'ta
Demokrasi ve Özgürlükler Adası
’nda başladı.
"İslami ve İnsani Sorumluluk: Gazze"
başlığıyla bir araya gelen âlimler, İstanbul’dan bütün dünyaya adalet, merhamet ve yardımlaşma çağrısı yaptı. 50’den fazla ülkeden katılım sağlayan 150’yi aşkın İslam alimi, ümmetin ortak vicdanını
Gazze
için harekete geçirme amacıyla güçlü mesajlar verdi.
İslam alimlerinden Gazze'ye destek
Demokrasi ve Özgürlükler Adası
'ndaki konferans salonunda iki farklı grupla düzenlenen çalıştayda alimler, düşünürler ve devlet temsilcileri, İslam ülkelerinin görevleri, yeniden imar, yardım projelerinde iş insanlarının ve medya mensuplarının rolü hakkındaki görüşlerini bildirdi.
İsrail’in hedefi İslam ümmetini parçalamak
Sonuç bildirgesi Ayasofya'dan açıklanacak
8 gün boyunca devam eden tarihi konferans
yarın (29 Ağustos Cuma)
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
'
nde kılınacak cuma namazı sonrası, Müslüman alimlerin sonuç bildirgesi ile tamamlanacak.
- Konferans boyunca ilmi istişare ve müzakerelerde alınan kararlar, sonuç bildirgesi ile kamuoyuna ilan edilecek.
Dünya kamuoyuna güçlü bir çağrı niteliğinde
Tarihe not düşülecek sonuç bildirgesi, İsrail zulmü altındaki
Gazze ve Filistin
için bir umut ışığı olacak.
Konferansın nihai belgesi, alimlerin bilimsel dayanışmasını, ümmetin ortak bilincini ve insani sorumluluk anlayışını öne çıkaran öneri ve projelerle dünya kamuoyuna güçlü bir çağrı niteliği taşıyor.
