İslam Alimleri Konferansı TVNET'te ele alındı: Söz bitti artık eylem vakti

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 50 ülkeden alim Gazze için buluştu. Konferansta İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı durdurmanın, neler yapılabileceğinin cevabının arandığı çalıştaylar düzenleniyor. Bu buluşma kapsamında TVNET özel yayınında da konferansta ele alınan meseleler değerlendirildi. Programın konuklarından İslami Alimler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş, artık sözün bittiğini ve eylem vaktinin geldiğini söyledi.
50 ülkeden 150’yi aşkın İslam alimi Gazze’deki vahşeti durdurmak için İstanbul’dan dünyaya çağrı yapıyor.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansında İslam ülkelerinin görevleri ve Gazze’deki ablukanın kırılmasına yönelik yapılacakları tartıştı.
Konferansta ele alınan meseleler Yeni Şafak Gazetesi yazarı Prof. Dr. Yasin Aktay, İslami Alimler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Şafak Gazetesi yazarı Taha Kılınç tarafından değerlendirildi.
Programın konuklarından AK Parti Milletvekili ve yazar Prof. Dr. Yasin Aktay, Gazze için eylem yapılmasını gereksiz bulanlara cevap verdi. Aktay, "İsrail durmuyor diye hiç mi bir şey yapmayalım? Protestoyu mu bırakalım, ağlamayı mı bırakalım, bağırmayı mı bırakalım? Hayır, biz bağırmaya devam edeceğiz. Biz her gün İsrail'in ne kadar alçak olduğunu konuşacağız" ifadelerini kullandı.
Mustafa Karataş ise artık sözün bittiğini ve eylem vaktinin geldiğini söyledi.