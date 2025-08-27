İslam Alimleri Konferansı TVNET'te ele alındı: Söz bitti artık eylem vakti

Programın konuklarından AK Parti Milletvekili ve yazar Prof. Dr. Yasin Aktay, Gazze için eylem yapılmasını gereksiz bulanlara cevap verdi. Aktay, "İsrail durmuyor diye hiç mi bir şey yapmayalım? Protestoyu mu bırakalım, ağlamayı mı bırakalım, bağırmayı mı bırakalım? Hayır, biz bağırmaya devam edeceğiz. Biz her gün İsrail'in ne kadar alçak olduğunu konuşacağız" ifadelerini kullandı.